« N’oubliez pas les paroles » : Hervé félicite Margaux qui pourrait dépasser Renaud dès ce soir

« N’oubliez pas les paroles ». Margaux a de nouveau marqué l’histoire du jeu de Nagui hier soir. La maestro en titre a en effet délogé Hervé de sa 3ème place ! Avec 384.000 € de gains, la voici donc en 3ème position du classement des 16 plus grands maestros. Après avoir été le premier, et plus généralement été dans le TOP 3 durant 3 ans et demi, Hervé a fini par tomber sur plus fort que lui.



Jaloux Hervé ? Que neni ! Sur Twitter, l’ex n°1 du jeu n’a pas hésité une seconde à féliciter Margaux dont le parcours semble l’impressionner… Il lui souhaite d’ailleurs d’aller encore plus loin.

« Impressionnante Margaux!



Me voici descendu du podium. L’aventure ne s’arrête pas là mais une petite page se tourne après 3 ans et 1/2 dans le trio de tête.

Toutes mes félicitations pour ce magnifique parcours. Vas tu gravir les sommets? Je te souhaite le meilleur! » a t-il ainsi écrit.

« Trés classe » lui a répondu Nagui dont les audiences continuent d’affoler les compteurs.

Vidéo

Pour ceux qui n’y étaient pas hier soir, court extrait vidéo de l’émission d’hier soir.

Bravo #Margaux ! Bravo pour ce top 3 ! On se retrouve demain pour la suite.

Passez une belle soirée et merci pour votre fidélité.#NOPLP @nagui pic.twitter.com/ZDKzECl9Ks — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) January 20, 2020

