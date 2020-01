Ce soir dans « Qui veut être mon associé ? » épisode 2 (vidéos)

« Qui veut être mon associé ? » épisode 2. Ce soir, deuxième numéro du nouveau magazine de Julien Courbet sur M6 « Qui veut être mon associé ? ». Tout comme le premier, il est à suivre dès dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming sur 6PLAY.



ANNONCES





Dans ce programme, et on vous le rappelle encore une fois, 5 chefs d’entreprise sont prêts à investir leur propre argent pour aider de jeunes entrepreneurs à réaliser le projet de leur vie.

Ce soir dans « Qui veut être mon associé ? » épisode 2 : Xavier

Et ce soir vous découvrirez notamment Xavier. Il a eu une idée plutôt originale que l’un de nos experts a qualifié de laverie gourmande. Il veut proposer un nouveau concept de laverie automatique : une laverie certes mais aussi un café proposant des collations (sucré et salé, ndrl). Ne lui reste plus qu’à convaincre nos investisseurs.



ANNONCES





1 Laverie automatique + 1 Salon de thé = 1 concept original

Xavier tente de le vendre aux investisseurs de Qui veut être mon associé ? 🧼🍩

📺 RDV mardi à 21:05 #QVEMA pic.twitter.com/aRHmVaIEuv — M6 (@M6) January 18, 2020

Egalement au sommaire ce soir…

Ce soir découvrez également Abou et Dembo. Ces deux amis d’enfance ont choisi de transformer des cours d’histoire en musique de rap

En attendant ce soir, découvrez le teaser vidéo de votre soirée de ce mardi 21 janvier 2020.

💼 6 chefs d’entreprise prêts à investir dans des projets qui les transportent

👩‍💼👨‍💼 Des entrepreneurs qui doivent convaincre pour réaliser leur rêve

📺 Qui veut être mon associé ? demain à 21:05 #QVEMA pic.twitter.com/kvAIXC2wXi — M6 (@M6) January 20, 2020

Quelle audience pour ce deuxième numéro ?

La semaine dernière, le premier numéro n’a pas vraiment convaincu. À peine 1.51 million de curieux pour 7.8% de part de marché. Un score très décevant donc même si la chaîne s’est félicitée des résultats enregistrés sur le public jeune avec 21% de pda sur les 15-34 ans et 17% sur les moins de 50 ans.

Succès auprès du public de moins de 50 ans pour #QVEMA présenté par @courbet_julien sur @M6 : ✅LEADER auprès des 15-34 ans (21%)

✅ 2ème chaîne auprès des FRDA-50 ans (17%) pic.twitter.com/3d4Yd9nQoo — M6Pro (@M6pro) January 15, 2020

Ce soir dans « Qui veut être mon associé ? » nos jeunes entrepreneurs auront pour mission de de convaincre les 6 experts de l’émission de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé.

4.87 / 5 ( 15 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES