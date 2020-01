Audiences prime 20 janvier 2020 : « Les rivières pourpres » leader en baisse devant « Sam »

Audiences prime 20 janvier 2020. On prend les mêmes et on recommence. Hier soir encore c’est France 2 qui s’est adjugée la première place des audiences de la première partie de soirée avec sa série « Les rivières pourpres ». Hier soir l’épisode en deux parties “Kenbeltyu” a pu compter sur 3.76 millions de fidèles soit 17.1 % du public présent devant son poste de télévision. La baisse se poursuit au fil des épisodes…



Audiences prime 20 janvier 2020 : autres chaînes

« Sam » prend la seconde place. La suite de la saison 4 inédite affiche 3.60 millions de fans pour 16.9% de part de marché sur l’ensemble du public. Bonnes performance sur le public jeune et féminin avec notamment 30% de pda sur les 15-24 ans.



M6 complète le podium avec « Mariés au premier regard ». Ce troisième épisode a pu compter sur 2.40 millions de romantiques soit 11.6% des téléspectateurs. Notez 22.5% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Quant au magazine « Secrets d’histoire » – il était consacré hier soir à la splendeur et déchéance de Lady Hamilton (vidéo) – il a convaincu 1.85 million de passionnés d’histoire. La part d’audience atteint 8.5 % sur les 4 ans et plus.

W9 complète le top 5 avec le film rediffusion « Taken ». Porté bien sûr par Liam Neeson, il a rassemblé 1.19 millions de fans soit 5.4% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant leur petit écran.

