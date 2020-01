« N’oubliez pas les paroles » vidéo : Margaux devient la 3ème plus grande maestro et dépasse Hervé (mise à jour du classement)

« N’oubliez pas les paroles » vidéo. Margaux est entrée dans l’histoire de NOPLP depuis un petit moment déjà. Mais la vitesse à laquelle elle enchaîne les victoires et cumule les gains reste très impressionnante. Ce soir, grâce à ses deux nouvelles victoires, elle a fini par déloger Hervé de sa 3ème place. Mieux encore elle n’est désormais plus qu’à 7.000 euros de Renaud le deuxième.



Que s’est-il passé ce soir ? Et bien Margaux a de nouveau performé en signant deux victoires à 20.000 euros chacune. Total des gains pour cette soirée : 40.000 euros.

Au total, et après 39 victoires, Margaux est à la tête de 384.000 € et devient la 3ème plus grande maestro. Elle dépasse largement Hervé qui devient dont 4ème avec ses 361.000 euros et n’est plus qu’à 7.000 euros de Renaud l’actuel n°2 avec 391 000 €.



« N’oubliez pas les paroles » : le classement des maestros

L’occasion d’une petite mise à jour du classement des 16 plus grands maestros de l’histoire du jeu.

1 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 €

2 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 €

3 Margaux (en cours) : 384 000 €

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 €

5 Violaine (mars 2016) : 242 000 €

6 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 €

7 Micka (juillet 2019) :213 000 €

8 Lucile (avril 2015) : 202 000 €

9 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 €

10 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 €

11 Denis (octobre 2015) : 184 000 €

12 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 €

13 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 €

14 Toni (décembre 2017) : 162 000 €

15 Julien (juin 2015) : 161 000 €

16 Laurent (janvier 2017) : 159 000 €

« N’oubliez pas les paroles » : vidéo

Petit extrait vidéo de cette soirée totalement folle…

Bravo #Margaux ! Bravo pour ce top 3 ! On se retrouve demain pour la suite.

Passez une belle soirée et merci pour votre fidélité.#NOPLP @nagui pic.twitter.com/ZDKzECl9Ks — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) January 20, 2020

« N’oubliez pas les paroles » : accès aux replay

Séance de rattrapage possible en streaming vidéo sur le site et/ou l’application France.TV durant 7 jours.

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 18h40 en suivant ce lien…

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 19h20 en suivant ce lien…

« N’oubliez pas les paroles » revient demain soir dès 18h40 sur France 2. Margaux deviendra t-elle la n°2 ?

