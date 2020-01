« N’oubliez pas les paroles » : Kevin détrôné ce soir par Margaux ?

« N’oubliez pas les paroles ». Et si Kevin perdait son titre de plus grand maestro de l’histoire de « N’oubliez pas les paroles » ? Ce qui relevait de la pure spéculation, du fantasme même pour certains, pourrait devenir réalité dès ce soir. Jamais en effet son titre n’a été autant en danger qu’en ce mercredi 22 janvier 2020.



ANNONCES





Et c’est la faute à… Margaux. Hier soir, après sa 41ème victoire, la désormais deuxième plus grande maestro de l’histoire de NOPLP affichait en effet 404.000 euros de gains.

Et Kevin, n°1 du classement depuis juillet 2018, est parti avec 410.000 euros. Le calcul est donc simple : seuls 6.000 séparent nos deux champions.

Et 6.000 euros c’est quoi pour Margaux ? Habituée des finales à 20.000 euros, elle pourrait devenir la plus grande maestro dès la première émission de ce soir, celle qui débute à 18h40.



ANNONCES





Et si elle échouait si près du but ? Et si le stress de détrôner Kevin l’empêchait d’aller jusqu’au bout des rêves ?

« N’oubliez pas les paroles » : vidéo

Quelques images de la 41ème victoire de Margaux…

Chapeau Margaux pour cette 41e victoire et cette deuxième place ! A demain avec @nagui et toute l'équipe sur @france2tv !#NOPLP pic.twitter.com/SrYDMVGE4G — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) January 21, 2020

Bref, mais vous l’aurez compris, ce soir il ne faudra louper sous aucun prétexte « N’oubliez pas les paroles » ! Margaux entrera t-elle dans l’histoire ? Sera t-elle éliminée ? Kevin perdra t-il son titre ? Cette soirée s’annonce riche en émotions alors soyez au rendez-vous !

Suivez aussi votre émission sur France.TV

4.88 / 5 ( 17 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES