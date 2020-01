« Recherche appartement ou maison » du 22 janvier 2020 : au programme ce soir… (vidéo)

« Recherche appartement ou maison » du 22 janvier 2020. Nouveau numéro inédit du magazine immobilier de Stéphane Plaza « Recherche appartement ou maison ». Et c’est ce soir que ça se passe à partir de 21h05 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6play.



Ce soir encore l’animateur et ses équipes vont venir en aide à trois nouvelles familles qui sont à la recherche d’un nouveau toit pour accueillir leurs foyers : Omar et Sarah; Stéphane et enfin Samira

« Recherche appartement ou maison » du 22 janvier 2020: demandez le programme

🏚️ À Paris, nous allons vivre une rencontre entre deux gros caractères : avec Omar, le footballeur argentin devenu commentateur sportif, et Stéphane, l’agent immobilier parisien, la recherche d’appartement promet d’être haute en couleurs ! Omar a 60 ans, il est Argentin. Il est connu pour ses grandes envolées lyriques lorsqu’il commente les matchs de football pour une chaîne de sport ; son métier depuis maintenant 23 ans. Ce métier de commentateur, qu’il exerce avec ferveur, et cette passion pour le football lui viennent de son enfance en Argentine. Omar a commencé très jeune à jouer au football à Buenos Aires et son talent a été vite remarqué. Alors qu’il a à peine 20 ans, il signe un contrat dans un pays dont il ne parle pas la langue : la France. Avec le club de Paris puis celui de Monaco, Omar est deux fois champion de France. L’univers du football le passionne et il y exerce différents métiers : agent de joueur, commentateur sportif et consultant pour la télévision.

Aujourd’hui, Omar recherche un pied-à-terre dans le sud de Paris, ou en proche banlieue dans les Hauts-de-Seine, à proximité de son lieu de travail.

Stéphane Plaza va faire le tour du marché immobilier du sud de la capitale pour montrer à Omar un maximum de biens. Trouvera-t-il l’appartement qu’Omar recherche tant ?



🏚️ Du côté de Strasbourg, Sarah et Stéphane ont quatre enfants et seulement deux chambres… Cette heureuse famille recomposée manque cruellement de place. Ils veulent pouvoir loger tout le monde et le petit plus serait d’avoir un extérieur. Mais après plusieurs mois de recherche, ils n’ont toujours pas eu de coup de cœur…

C’est Mathieu Beyer, notre agent du Grand-Est, qui va les faire bénéficier de son expertise. Va-t-il leur dénicher la perle rare ?

🏚️ À Lyon, Samira dort tantôt sur le canapé de sa fille et son gendre, tantôt chez sa sœur. Bref, sa maison c’est sa valise ! Elle souhaite investir dans son propre appartement pour retrouver son autonomie. Mais elle veut quand même rester près de chez sa fille.

Le travail de Sandra Viricel va consister à combiner les exigences de Samira… et son budget. Va-t-elle relever ce défi ?

Vidéo

En attendant ce soir, découvrez quelques images de votre émission du jour.

Stéphane Plaza va devoir mouiller le maillot pour une personnalité du football qui n’a qu’un but 💪🏼#RAOM mercredi à 21:05 pic.twitter.com/obd3oU71Qe — M6 (@M6) January 20, 2020

Pour en voir un tout petit plus, une chose à faire se brancher sur M6 et sur 6Play à partir de 21h05.

