« N’oubliez pas les paroles » : Margaux devient n°1 des maestros… chez les femmes !

« N’oubliez pas les paroles » : Margaux l’a fait ce soir ! Elle est définitivement entrée dans l’histoire du jeu de Nagui en devant la première maestro féminine. Et oui Violaine a été dépassée et par la même occasion délogée de sa 4ème place. On vous explique tout…



En ce vendredi 10 janvier 2020, Margaux était particulièrement en forme. Deux nouvelles victoires, soit un total de 23 depuis le début de son parcours, mais aussi et surtout 40.000 euros de plus dans sa cagnotte.

Au total sa cagnotte atteint désormais 276.000 euros !! Margaux en profite pour devenir la 4ème plus grand maestro au classement général et la 1ère au classement féminin.



Mise à jour du classement des 16 plus grands maestros

1 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 €

2 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 €

3 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 €

4 Margaux (en cours) : 276 000 €

5 Violaine (mars 2016) : 242 000 €

6 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 €

7 Micka (juillet 2019) :213 000 €

8 Lucile (avril 2015) : 202 000 €

9 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 €

10 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 €

11 Denis (octobre 2015) : 184 000 €

12 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 €

13 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 €

14 Toni (décembre 2017) : 162 000 €

15 Julien (juin 2015) : 161 000 €

16 Laurent (janvier 2017) : 159 000 €

« N’oubliez pas les paroles » : replay

Séance de rattrapage possible en streaming vidéo sur le site et/ou l’application France.TV durant 7 jours.

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 18h40 en suivant ce lien…

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 19h20 en suivant ce lien…

Les records d’audience s’enchaînent

Nagui pourra dire merci à Margaux. Pas assez d’être une excellente candidate, elle permet au programme d’enchaîner les records d’audience. Hier soir c’est le premier numéro qui a battu un record d’audience historique avec 2.87 millions de fidèles. Le second, celui qui débute à 19h20, était à plus de 4 millions.

#Audiences @NOPLPoff @Air_Prod @Nagui 🏆Nouveau record historique pour #NOPLP hier avec la maestro Margaux ! 🔝2 867 000 tvsp pour le 1er épisode🔝

🔥 Record de saison à 17,6% de pda4+ 🔥 👏Le 2ème épisode à plus de 4M de tvsp pour la 2ème fois cette semaine ! 👏 pic.twitter.com/LJmYvcES02 — Banijay France (@BanijayFrance) January 10, 2020

