Un si grand soleil : Inès agressée, Johanna quitte Christophe, ce qui vous attend lundi 13 janvier (épisode n°361)

Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – Le week-end débute et vous avez peut être déjà hâte de savoir ce qui vous attend lundi dans votre série « Un si grand soleil ». On peut vous dire que dans l’épisode 361 du lundi 13 janvier, ça va être encore très douloureux pour Christophe…

En effet, alors qu’il lui reparle de son projet de nouvel appart plus grand, Johanna décide enfin de lui dire que c’est terminé entre eux ! Elle le quitte et annonce la nouvelle à Ludo.



Il reste encore à Johanna à avouer à Christophe que c’est avec Ludo qu’elle va démarrer une nouvelle vie, même s’il l’a déjà appris par lui-même.

Pendant ce temps là, Inès est victime d’une terrible agression raciste dans la rue à la sortie du cinéma. Elle se fait insulter et même frapper avant qu’Enric n’arrive et la conduise à l’hôpital… Inès décide de porter plainte et en ressort profondément bouleversée. Enric a soif de vengeance et veut les retrouver… Mo est contre cette idée tandis qu’Enzo essaie de réconforter Inès.



