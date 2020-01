Demain nous appartient spoiler : Pauline gifle Flore ! (VIDEO)

ANNONCES





La guerre est à nouveau déclarée entre Pauline et Flore dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, après la mort d’Arnaud, Pauline est de retour à Sète et bien décidée à ne rien épargner à Flore…

Dans quelques jours, l’ex-femme d’Arnaud ne va pas hésiter à gifler Flore !



C’est l’enterrement d’Arnaud et Pauline a demandé à Flore de ne pas venir. Mais Chloé accompagne Flore, elle prend sa défense et estime que Flore a elle aussi sa place aux funérailles de celui qui allait être son mari. Pauline lui reproche de lui avoir volé son mari et affirme même que c’est sa faute s’il est mort ! Flore affirme qu’elle est complètement folle et Pauline la gifle…

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

