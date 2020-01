Sébastien Demorand (Masterchef) est mort à 50 ans

Le visage de Sébastien Demorand vous était familier, et pour cause. Pendant plusieurs années, il a été l’un des membres du jury de l’émission de TF1 « Masterchef ». Selon le Point, l’animateur et critique gastronomique est décédé aujourd’hui à l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif des suites d’une longue maladie. Il n’était âgé que de 50 ans.



Journaliste et critique gastronomique, il était devenu l’une des stars de l’émission « Masterchef » aux côtés de Frédéric Anton, Yves Camdeborde ou bien encore Catherine Demorand.

Un brin décalé, ses intervenions dans l’émission avaient marqué les téléspectateurs même s’il était parfois un peu considéré comme le « méchant » de la bande.

Inventeur du terme « bistronomie », il aimait se qualifier de pédagogue du goût. Frère du journaliste Nicolas Demorand, il avait exercé son talent à la télévision, à la radio mais aussi dans la presse.



Toutes nos condoléances accompagnent aujourd’hui ses proches.

