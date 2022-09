MasterChef du 27 septembre : ce soir c’est la finale !

5 ( 1 )

MasterChef du 27 septembre 2022 – Ce soir c’est la grande finale de MasterChef sur France 2. Alors que la chaîne a raccourci la saison faute d’audience, ce soir il reste 3 cuisiniers amateurs qui espèrent remporter la victoire et le titre de « Meilleur cuisinier amateur de France ».







A suivre dès 21h10 sur France 2, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv







MasterChef du 27 septembre 2022, le grand banquet de la finale

Les trois jurés de MasterChef – Yves Camdeborde, Thierry Marx et Georgiana Viou – accompagnent les trois finalistes. Ils vont tout donner pour remporter la victoire et la somme de 100.000 euros.

Ils ne sont plus que trois candidats en lice : Zachary, Clara, et Marc-Amaury. Clara est déjà qualifiée pour le Grand Banquet après que Samira ait du abandonner suite à son accouchement. Zachary et Marc-Amaury vont s’affronter pour tenter de gagner la deuxième place au Grand Banquet et défier Clara.

La finale de Masterchef se terminera ensuite en apothéose avec le Grand Banquet auquel sont conviés treize grands noms de la gastronomie française. Les deux derniers candidats, épaulés par les autres candidats de la saison, vont devoir régaler les papilles de ces convives exigeants.

Enfilez vos tabliers et préparez vos papilles, MasterChef se termine ce soir à 21h10 sur France 2 !



