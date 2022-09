MasterChef du 6 septembre : ce soir, l’épisode 3 avec Alessandra Montagne

5 ( 1 )

MasterChef du 6 septembre 2022 – Ce soir et comme chaque mardi, France 2 continue la diffusion de la nouvelle saison de MasterChef. Place à la troisième soirée du concours culinaire qui fait son grand retour à la télévision cette année.







A suivre dès 21h10 sur France 2







MasterChef du 6 septembre 2022, Alessandra Montagne invitée

Cette semaine, Alessandra Montagne est la cheffe invitée pour challenger et conseiller les candidats.

Née au Brésil, Alessandra Montagne a grandi dans un petit village de l’État de Minas Gerais. La cuisine entre rapidement dans sa vie : c’est sur le feu de sa grand-mère qu’elle apprend à travailler les produits. Cette ex-instit quitte le Brésil pour la France et débarque à la Sorbonne en 1997 pour apprendre le français, travaille sept ans comme assistante de direction dans la recherche médicale, alors que ses amis la poussent à passer un CAP de cuisine. Ensuite un stage chez William Ledeuil, au Ze Kitchen Galerie, puis quelques mois Yam’Tcha d’Adeline Grattard lui confirment qu’elle a trouvé sa vocation. Elle enchaîne avec un CAP pâtisserie, puis travaille aux côtés de Benoît Castel avant d’ouvrir Tempero, son premier restaurant. Elle est à présent à la tête du Nosso, où elle propose une cuisine mâtinée d’influences brésiliennes.

Présentation de la saison 2022

Créé par la BBC et aujourd’hui présent dans 66 pays avec plus d’un milliard de téléspectateurs, MasterChef est le seul blockbuster culinaire qui voit s’affronter des cuisiniers et cuisinières amateurs.



Les trois jurés de MasterChef accompagnent 18 candidats talentueux dans leur apprentissage à travers de nombreuses épreuves qui s’annoncent riches en rebondissements et dont le grand vainqueur remporte la somme exceptionnelle de 100 000 €.

Cette version 2022 de MasterChef s’inscrit dans les tendances de la gastronomie que suivent les plus grands chefs : l’anti-gaspillage, la saisonnalité, l’éco-responsabilité, la valorisation de nos terroirs… sans oublier la gourmandise et surtout le plaisir ! Le potentiel de ces cuisiniers et cuisinières passionnés ne va cesser de surprendre les chefs : ils font face à des amateurs qui sont prêts à tout pour les impressionner et pour conserver leur place au fil des semaines.

Sous l’œil bienveillant des trois chefs, les candidats et candidates venus de toute la France doivent se surpasser pour espérer décrocher le titre de « Meilleur cuisinier amateur de France ».

Enfilez vos tabliers et préparez vos papilles, MasterChef revient ce soir à 21h10 sur France 2 !

