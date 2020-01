Plus belle la vie : ce soir, Elsa va faire libérer Arthur (résumé + vidéo de l’épisode 3977 PBLV du 21 janvier 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3977 du mardi 21 janvier 2020 – Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », Abdel a trouvé la solution pour sauver la vie d’Alison : faire libérer Arthur de prison pour qu’il lui trouve un foie ! Et Elsa finit par accepter…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3977

Abdel a trouvé comment faire sortir Arthur de prison, mais il doit attendre la décision d’Elsa, qui trouve son plan risqué. Patrick interroge Alison sur son kidnapping, mais elle ne dit rien. Karim demande à Samir de négocier un délai avec Pavel, sinon il s’en prendra à sa mère. Abdel interdit à Alison de lui faire ses adieux. De son côté, Elsa vient confronter la préfète et cette dernière accepte de faire sortir Arthur de prison en faisant croire à un vice de procédure…

Laetitia est rattrapée par la culpabilité au matin. Kevin est blessé que sa mère ne lui dise pas où elle a passé la nuit. Il a l’impression d’avoir trahi son père en précipitant contre son gré Sébastien dans les bras de Laetitia. En larmes, Laetitia exprime toute sa culpabilité à Luna.



La campagne d’Hadrien s’invite jusque chez Boher, où Lucie colle des affiches. Ça se corse quand la directrice veut exclure la petite fille parce qu’elle a fait du prosélytisme à l’école…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3977 du 21 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

