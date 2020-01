Un si grand soleil : Johanna sauvée, Nathalie arrêtée, ce qui vous attend jeudi 16 janvier (épisode n°364)

Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – Johanna va-t-elle réussir à s’en sortir saine et sauve dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? C’est certainement la question que vous vous posez ce soir et on peut déjà vous dire que dans l’épisode 364 du jeudi 16 janvier, Johanna va finalement être sauvée !

En effet, Johanna va miraculeusement réussir à négocier avec Nathalie Gimenez. Nathalie va être arrêtée par la police et Johanna va retrouver Ludo, très inquiet de sa disparition.



ANNONCES





La juge veut trouver qui a envoyé la photo de Johanna et Manu à Nathalie Gimenez. Johanna n’en a aucune idée, très loin de se douter que c’est Christophe qui est derrière cette trahison qui aurait pu lui coûter la vie…

Pendant ce temps là, Manon continue de s’éloigner de sa famille et de ses amis. Ces derniers décident de faire quelque chose pour le retour d’Inès au lycée après son agression mais Manon préfère rejoindre Karel et les autres pour leur action militante ! Et elle reproche à sa mère de travailler dans un zoo… Même Elisabeth décide de parler avec Julien, elle ne reconnait pas sa petite fille et s’inquiète.



ANNONCES





4.54 / 5 ( 24 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES