Cyril Hanouna présente « La grande rassrah 5 » le 19 mars

Attention Baba is back… Après les succès des précédents volets, « LA GRANDE RASSRAH ! » est de retour pour un 5e numéro toujours autant ubuesque et saugrenu… Bref, Cyril Hanouna vous a encore préparé des pièges toujours plus drôles les uns que les autres.

Célébrités, chroniqueurs et anonymes se sont fait piéger par des caméras cachées complètement folles et inédites.



On ne connait pas encore la liste des invités de cette folle soirée orchestrée par Cyril Hanouna.

Audiences des 4 premiers numéros de la Grande Rassrah



>>> En novembre 2016, le tout premier numéro avait amusé 1.37 million de fanzouzes soit 6.4% du public présent devant son poste de télévision.

>>> En mars 2017 le second numéro faisait encore mieux en réunissant 1.45 millions de téléspectateurs pour 7.2% de part de marché

>>> En novembre 2017, petite faiblesse pour le 3ème numéro avec seulement 1.15 million de téléspectateurs pour une part d’audience de 5.3%

>>> En avril 2019, légère hausse 4ème numéro avec 1.2 million de téléspectateurs pour une part d’audience de 5.7%

