Michaël Youn bientôt de retour sur M6 avec « Le Morning Night »

Après 20 ans d’absence, Michaël Youn va bientôt faire son grand retour à la télé, sur M6, et il a carte blanche ! C’est le jeudi 19 mars que sera diffusé le prime baptisé « Le Morning Night », comme annoncé aujourd’hui par la chaîne.

Après le Morning Live sur M6, Michaël Youn s’est consacré à sa carrière de comédien et de réalisateur avec, dernièrement, le film « Divorce Club » qui a reçu le Grand Prix du Festival de l’Alpe d’Huez 2020.



Aujourd’hui, Michaël Youn revient sur M6 et n’a rien perdu de son énergie et de son impertinence. Avec ses amis de toujours, il propose « Le Morning Night », un « comedy show » plein d’humour, de dérision et d’autodérision qu’il prépare depuis plusieurs mois !

Au programme de ce format original : des séquences inédites, des happenings, des sketches, des parodies, des fausses pubs, des chansons, des défis…

Accompagné de Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, Michaël Youn a également demandé à Charlotte Gabris et Tom Villa de rejoindre sa bande pour cette soirée totalement déjantée !



Six invités comédiens, chanteurs et humoristes de talent : Audrey Fleurot, Inès Reg, Claudia Tagbo, Philippe Lacheau, François-Xavier Demaison, Arnaud Ducret.

À la clé, un gain unique à la télévision française pour le gagnant : une totale carte blanche de 10 minutes sur l’antenne de M6, diffusée juste après le prime !

