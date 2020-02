Demain nous appartient en avance : découvrez celui qui terrorise Sète (résumé + vidéo épisode 659 DNA du 12 février 2020)

ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 659 du mercredi 12 février 2020 –Ce soir dans votre série « Demain nous appartient », la police a finalement réussi à identifier l’auteur des différentes attaques. Et en découvrant son avis de recherche en ligne, celui qui terrorise Sète s’apprête à fuir…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 659

L’homme qui serait l’auteur des attaques est toujours à Sète. On ne sait pas s’il a prévu une nouvelle attaque. Cependant il est encore en ville et il est prêt à frapper à nouveau à tout moment. Aurore et la police sont parvenues à l’identifier mais quand l’homme voit sa photo dans l’avis de recherche, il décide de quitter la ville ! Il faut vite intervenir avant qu’il ne soit trop tard….

Et alors que les nerfs d’Aurore sont mis à l’épreuve, la nouvelle complicité entre Rémy et Georges commence à agacer leur entourage. Le comportement de Pauline devient préoccupant.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 659 du 12 février

