Plus belle la vie : ce soir, Kevin est malheureux (résumé + vidéo de l’épisode 3993 PBLV du 12 février 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3993 du mercredi 12 février 2020 – Ce soir dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie », Kevin est malheureux après qu’Emilie ait décidé seule de ne pas garder leur bébé… Mais face à sa mère, il fait mine qu’il s’agissait d’une décision commune.

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3993

Kevin découvre l’identité du jeune homme enlevé par Millard. Leo inquiète la mère de Medhi et la pousse à faire une déclaration de disparition inquiétante. Patrick accepte de lancer les recherches, même s’il trouve que Léo manque de preuves. Mirta et Roland sont effrayés par Millard, qu’ils ont hébergé au Céleste. Emilie se confie à sa mère sur sa décision. Kevin couvre Emilie devant Laetitia en faisant croire que l’avortement était une décision commune…

Le fantôme de Jerry terrorise Nathan en mettant des coups dans l’armoire de la chambre. Maxime, présent à la coloc, parvient à chasser l’esprit. Ils constatent des traces de griffures à l’intérieur du meuble, les mêmes qui se trouvaient dans le local technique où Jerry a été retrouvé mort de froid. De son côté, Sabrina veut embrasser Maxime mais il la repousse…



La complicité entre Eric et Noé se consolide. Noé a même rempli d’anti-sèches une montre connectée pour le concours de commissaire…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3993 du 12 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

