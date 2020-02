Audiences TV access 11 février 2020 : « Demain nous appartient » se rapproche de « N’oubliez pas les paroles »

ANNONCES





Audiences TV access 11 février 2020. Après l’élimination de Margaux, c’est Séverine qui a été éliminée de « N’oubliez pas les paroles » hier soir, et ce dès la première émission. Est-ce suffisant pour expliquer le repli du jeu présenté par Nagui ? Et oui car hier soir le feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » s’est très nettement rapproché du jeu musical de France 2.



ANNONCES





Certes « N’oubliez pas les paroles » a conservé sa première place mais de très peu. Verdict : 3.71 millions de fidèles pour 18.5% de part de marché sur l’ensemble du public.

Juste derrière on retrouve donc TF1 et son feuilleton « Demain nous appartient » suivi hier soir par 3.67 millions de fidèles soit 18.2% des téléspectateurs. Belle remontée par rapport à la veille et une nouvelle place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



ANNONCES





On retrouve ensuite « Le 19/20 national » de France 3 qui a informé 2.97 millions de Français pour 14.4% de part de marché. Quant au 19.45 de M6, il s’est contenté de 2.77 millions de personnes (pda 12.6%).

Quant à l’émission de M6 « Chasseurs d’appart : Qui peut battre Stéphane Plaza ? », elle a réuni hier soir 1.38 million de fidèles soit 8% des téléspectateurs.

Audiences TV access 11 février 2020 : autres chiffres

Les 3 principaux talks

Quotidien continue de dominer, notamment avec sa seconde partie. Quelques records sur cibles pour TPMP.

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 937.000 téléspectateurs (pda 4.5%)

✔️ Deuxième partie : 1.70 million de téléspectateurs (pda 7.3%)

TPMP (C8)

✔️ Première partie : 1.03 million de téléspectateurs (pda 4.6%)

✔️ Deuxième partie : 1.44 million de téléspectateurs (pda 6.2%)

#Audiences#C8 🏆🏆🏆 RECORDS ANNUELS pour #TPMP sur les 15/34 ans et les ICSP + 📈 #TPMP la P1

🥇 3ème chaîne nationale sur les 15/34 ans 📈 #TPMPDarka 1ere chaîne TNT 👏👏👏👏 Bravo à @Cyrilhanouna et toutes ses équipes pic.twitter.com/OydfRo5Wqm — C8 (@C8TV) February 12, 2020

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.44 million de téléspectateurs (pda 7.6%)

✔️ C à vous, la suite : 535.000 téléspectateurs (pda 2.4%)

Après 20 heures, hors JT

Après 20 heures, et hors JT, on s’intéresse comme toujours aux 3 fictions quotidiennes.

Les « Scènes de ménages » de M6 continuent de dominer avec 3.74 millions de téléspectateurs soit 16% de l’ensemble du public.

« Plus belle la vie » sur France 3 a réuni 3.12 millions de fidèles et 13.3% de pda.

Petite faiblesse pour « Un si grand soleil » sur France 2 avec seulement 3.08 millions de fans pour 13.2% de pda.

Notez également la bonne performance de « C’est Canteloup ». Hier soir la pastille d’humour de la chaîne a amusé 5 millions de Français (pda 21.5%)

Télé-réalité

Du côté de la télé-réalité, ça baisse pour tout le monde. « Les princes et les princesses de l’amour » de W9 dominent largement avec 687.000 fidèles et 3% de part de marché.

« La villa des coeurs brisés » de TFX est en petite forme avec 376.000 téléspectateurs soit 2% de l’ensemble du public.

« Les Anges : Asian Dream » de NRJ12 sont toujours à la peine avec seulement 75.000 téléspectateurs (pda 0.4%).

4.83 / 5 ( 23 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES