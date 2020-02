Demain nous appartient en avance : Georges sur la piste de la terroriste (résumé + vidéo épisode 662 DNA du 17 février 2020)

4.7 ( 15 )



ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 662 du lundi 17 février 2020 –La semaine débute et ce soir dans votre feuilleton sétois « Demain nous appartient », Georges fait une avancée dans l’enquête. En effet, alors qu’ils cherchent activement Aurélie Doumergue, Georges réussit à obtenir une photo d’elle enfant et avec un logiciel, il obtient un aperçu de ce à quoi elle doit ressembler actuellement…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



ANNONCES





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 662

L’enquête sur le tueur de Sète continue. Un premier suspect a été interpellé. Cependant, certains éléments de l’enquête montreraient que la sœur du terroriste est également concernée. Martin et ses équipes parviennent difficilement à avoir des informations à son sujet. Ils ont tout de même pu récupérer une photo d’elle quand elle était enfant. De cette photo, Georges parvient à faire une simulation de ce à quoi elle devrait ressembler aujourd’hui grâce à l’un de ses logiciels. De quoi identifier la femme qu’ils recherchent ?

Pendant ce temps là, les tensions montent entre Roxane et Sara à la suite d’une découverte déroutante. Flore surmonte ses démons et décide d’aider Bart, quoi qu’il arrive. Victor fait une étonnante proposition à Bart. Et Souleymane prend une décision importante vis-à-vis de Rose.



ANNONCES





Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 662 du 17 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

LIENS SPONSORISES