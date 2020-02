Plus belle la vie : ce soir, Kevin abandonne Léo (résumé + vidéo de l’épisode 3996 PBLV du 17 février 2020)

5 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3996 du lundi 17 février 2020 – Une nouvelle semaine commence et ce soir dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie », Kevin finit à son tour par abandonner Léo… Il commence lui aussi à croire que Léo s’est trompé sur Millard.

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3996

Kevin avoue à sa mère que son histoire avec Emilie est terminée. Patrick apprend à Léo sa suspension et aussi l’interdiction d’approcher Millard. Sous le coup de la mesure d’éloignement, Léo quitte l’hôtel devant un Roland stupéfait et inquiet. Emilie déprime et ne sort plus de chez elle, elle doit affronter Patrick qui est en colère contre son ex-beau-fils, mais Babeth calme le jeu. De son côté, Millard se sert de Mirta pour avoir un alibi…

Sabrina est lovée contre Maxime et décide de lui dire la vérité. Sous le coup de la nouvelle, il rejette Sabrina. Estelle et Nathan lui racontent leur découverte recueillie auprès de Léo. L’histoire d’un SDF qui a pris des coups puis a été enfermé dans un local. Il s’agit de Jerry, Sabrina comprend alors qu’elle ne l’a pas tué…



Éric a échoué au concours de commissaire, ce qui lui a permis de comprendre qu’il préférait le terrain. Ariane le nargue pour quatre petits points d’avance…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3996 du 17 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

