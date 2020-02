Demain nous appartient en avance : Marianne apprend la vérité pour Maxime (résumé + vidéo épisode 666 DNA du 21 février 2020)

5 ( 3 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 666 du vendredi 21 février 2020 –Ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », Marianne va finalement découvrir la vérité au sujet de Maxime… Elle le retrouve à la salle de sport sur le tapis de course alors qu’il risque une blessure grave avec sa tendinite !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 666

Maxime s’est gravement blessé à l’entrainement alors qu’il était en plein préparation pour un triathlon. Le verdict est sans appel, c’est une tendinite et il doit annuler la compétition. Hors de question pour Maxime qui grâce (ou à cause) de Fred, prend des médicaments dopants à forte dose. Marianne se doute que Maxime lui cache quelque chose. Elle décide de se rendre à sa salle de sport et découvre la vérité ! Marianne le menace alors de quelque chose qui ne devrait pas enchanter Maxime s’il n’arrête pas la prise de ces médicaments. Est-il prêt à décevoir sa famille uniquement pour participer à cette compétition qui lui tient tant à cœur ?

Et de leur côté, Roxane et Sara se font un serment. Un message étrange inquiète les policiers. Et les bonnes intentions de Rose n’ont pas l’effet attendu…



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 666 du 21 février

