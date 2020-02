Audiences télé prime 20 février 2020 : « À bras ouverts » leader (M6), déception pour Malik Benthala (TF1), succès pour « TPMP » (C8)

4.5 ( 8 )



Audiences télé prime 20 février 2020. Hier soir victoire de M6 dans la course à l’audimat de ce jeudi soir du 20 février. La chaîne proposait pour la première fois en clair le film « À bras ouverts » avec Christian Clavier, Ary Abittan et Elsa Zylberstein. Verdit : 2.71 millions de cinéphiles pour 13.2% de part de marché. On s’attendait à beaucoup mieux.



Audiences télé prime 20 février 2020 : autres chiffres, autres chaînes

France 3 prend la seconde place avec la comédie en rediffusion « Prête-Moi ta main d’Eric Lartigau. Portée par Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, elle de nouveau amusé 2,50 millions de personnes pour 11.8% de part de marché.

Bon score hier pour le #film prête moi ta main

📌+ de 2,5 millions de téléspectateurs

📌11,8% de pda #audience #cinema pic.twitter.com/92u52siG7j — France3ServicePresse (@France3Presse) February 21, 2020



Grosse déception pour TF1 qui misait beaucoup sur la diffusion du spectacle de Malik Benthala. Oui mais NON. À peine 1,85 million de téléspectateurs et 10.4% de pda sur l’ensemble du public. Petite satisfaction toutefois avec une petite place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 17.5% de pda sur cette cible.

Arte suit avec sa série « Amour fou ». Les deux premiers épisodes ont convaincu 1.19 million de téléspectateurs (pda 5.7%)/

Enfin notez le beau succès de « TPMP ! le jeu de la grosse rigolade ». Diffusé en direct il a amusé 1.14 million de fanzouzes soit 5.1% des téléspectateurs.

📈#Audiences @C8TV 👏 Succès pour #TPMPLeJeuDeLaGrosseRigolade hier soir ! 😂#TPMPLeJeuDeLaGrosseRigolade :

✅1 136 000 tlsp

🥇 1ère chaîne TNT 😂#TPMPLeJeuDeLaGrosseRigolade ça continue :

✅878 000 tlsp

🥇 1ère chaîne TNT 🙏 Bravo à @Cyrilhanouna et aux équipes ! pic.twitter.com/nlVSFQm46Y — C8 (@C8TV) February 21, 2020

