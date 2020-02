Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul craque (résumé + vidéo de l’épisode 4000 PBLV du 21 février 2020)

5 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4000 du vendredi 21 février 2020 – Jean-Paul est au plus bas depuis qu’il a été victime d’une violente agression en pleine rue avec Ariane dans votre série Plus belle la vie »… Et ce soir, il va aller chez le psy et va craquer en évoquant sa fille, Lucie…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4000

Kevin renonce à tuer Millard mais celui-ci essaie encore de lui faire croire que Léo est fou. Kevin met en garde Baptiste contre l’individu dangereux. Ali est sorti de garde à vue et Kevin panique. Le jeune Ali est mis au courant par Léo et Kevin du danger qu’il encoure en restant à Marseille. Il part s’exiler à Aix chez sa grand-mère. Kevin demande aussi à Emilie de se mettre à l’abris. De son côté, Millard est agacé de ne pas avoir de nouvelles d’Ali mais trouve un plan B…

Dans un désespoir, Tom attend Luis en bas de chez lui. Mais ce dernier le méprise tellement qu’il ne l’agresse même plus. Sur les conseils de Coralie et Théo, Antoine se décide à parler à Clément mais Delphine par tous les moyens empêche son fils de raconter la vérité, elle ne veut pas gâcher ses chances de se remettre avec Clément…



Boher se résout à aller voir le psy, tandis qu’Ariane pense pouvoir soigner elle-même son traumatisme. Dans le cabinet d’Alex Melmont, Boher craque et raconte sa peur au moment où il a failli se faire tuer…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4000 du 21 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

