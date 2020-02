Demain nous appartient spoiler : Maxime fait une rencontre (VIDEO)

5 ( 1 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Maxime ne sait plus comment faire pour se procurer des produits dopants et continuer à préparer son triathlon dans votre série « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, il va faire la rencontre de la belle Marie, elle aussi sportive, et il va rapidement tomber sous son charme…

Et cerise sur le gâteau, Marie va lui procurer les fameux médicaments…



A peine a-t-il fait la rencontre de Marie, Maxime tombe rapidement sous le charme de la jeune fille. Il s’est trouvé une passion commune avec Marie pour le sport. En plus de cela, Marie parvient à donner à Maxime ce qu’il convoite tant… des médicaments pour se doper. Le danger que représentent ces comprimés ne risque pas d’aider Maxime à trouver la bonne voie pour parvenir au succès. Cette nouvelle connaissance n’annonce rien de bon pour lui.

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler Maxime rencontre Marie

