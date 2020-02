Demain nous appartient spoilers : Sara tombe de haut, Maxime ment, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 17 au 21 février)

4.2 ( 5 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 17 au 21 février 2020 –C’est le week-end et alors qu’hier soir votre épisode de « Demain nous appartient » s’est achevé sur la découverte de Sara dans les affaires de Roxane, vous devez être impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine. Et si tel est le cas, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les spoilers de la semaine à venir.

Et ça s’annonce difficile pour Sara, qui va tomber de haut et va devoir prendre la décision de balancer Roxane à ses collègues !



En effet, elle va comprendre que Roxane est complice des attaques survenues à Sète ces dernières semaines…

Pendant ce temps là, Victor va faire une proposition de travail à Bart. Va-t-il accepter ? Et l’état de Pauline va continuer de se dégrader, à tel point qu’elle va penser à se débarrasser de Luke ! Antoine et Sandrine vont-ils trouver une solution pour aider les enfants d’Arnaud ?



De leur côté, Antoine et Rose vont s’installer ensemble tandis que la cohabitation de George et Rémi à la coloc va continuer d’insupporter Sandrine…

Et Maxime va commencer à mentir à ses proches au sujet de sa tendinite… Mais Marianne n’a pas dit son dernier mot !

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 17 au 21 février 2020

Lundi 17 février (épisode 662) : Les tensions montent entre Roxane et Sara à la suite d’une découverte déroutante. Flore surmonte ses démons et décide d’aider Bart, quoi qu’il arrive. Victor fait une étonnante proposition à Bart. Souleymane prend une décision importante vis-à-vis de Rose.

Mardi 18 février (épisode 663) : Au commissariat, Sara prend conscience qu’elle a commis une erreur. Bart, refusant l’aide de Flore, est tenté d’accepter une proposition surprenante. Une soirée d’anniversaire mouvementée met les nerfs de Sandrine à vif.

Mercredi 19 février (épisode 664) : Tandis que des révélations sont faites à Sara, William refuse qu’Aurore mette sa vie en danger. L’état de Pauline devient de plus en plus préoccupant pour l’équilibre de la famille Molina. La guerre est déclarée entre Victoire et Sandrine.

Jeudi 20 février (épisode 665) : Malgré les mises en garde de William, Aurore se rend à un rendez-vous dangereux. Roxane doit faire un choix décisif. Face au danger, Christelle décide d’aider des proches. Maxime commence à mentir à son entourage.

Vendredi 21 février (épisode 666) : Roxane et Sara se font un serment. Un message étrange inquiète les policiers. Les bonnes intentions de Rose n’ont pas l’effet attendu. Marianne ne recule devant rien pour aller au bout de son enquête.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 10 au 14 février

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

