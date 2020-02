Sommaire de « 50’Inside » du 15 Février 2020 : François-Xavier Demaison, Omar Sy, Marc Lavoine, Miss France… (vidéos)

4.2 ( 5 )



Sommaire de « 50’Inside » du 15 Février 2020. Ce soir, et comme chaque semaine, retrouvez Nikos Aliagas dès 17h50 sur TF1 pour vos deux magazines « 50’Inside l’actu » et « 50’Inside : le mag ». Pour les replay, vidéo streaming et autres extraits de l’émission rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.



Et cette semaine c’est François-Xavier Demaison qui sera l’invité de Nikos et sera ainsi présent sur le plateau pour évoquer son actualité. Du 25 février au 13 juin 2020, l’humoriste et acteur François Xavier Demaison sera sur la scène du Théâtre Antoine aux côtés de François Berléand dans la nouvelle comédie « Par le bout du nez », une pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, les auteurs du Prénom.

Sommaire de « 50’Inside » du 15 Février 2020: mais aussi…

Egalement au sommaire Omar Sy. Actuellement à l’affiche des films « Le Prince Oublié » de Michel Hazanavicius et « L’appel de la forêt » avec Harrison Ford, le comédien reviendra avec Nikos sur les grands moments de sa vie. C’est le portrait en 5 dates de la semaine.



A l’occasion de la sortie du film l’appel de la forêt, @OmarSy revient avec @nikosaliagas sur sa rencontre avec le légendaire Harrison Ford! Pour l’entretien complet rdv ce soir à 17h50 dans @50mInside pic.twitter.com/wCmKhE8S37 — 50'inside (@50inside) February 15, 2020

Il y a 35 ans Marc Lavoine, l’un des nouveaux coachs de « The Voice » était encore inconnu du grand public… Retour sur le titre « Elle a les yeux revolver » qui va faire de lui une star du jour au lendemain…

Miss France en Guadeloupe. Il y a quelques semaines, Clémence Botino a fait son grand retour en Guadeloupe, son tout 1er voyage officiel depuis son élection. Un séjour plein d’émotions marqué notamment par les retrouvailles avec sa famille.

Fraîchement élue Miss FRANCE, @clemencebotino a fait son grand retour en Guadeloupe ! ☀️ Entre retour aux sources, palmiers, et retrouvailles en famille, découvrez son séjour riche en émotion ce samedi à 17h50 sur @50inside ! (📹 : @KleinNoemie + Romain Noma)#50Minside pic.twitter.com/Qjqggyp3Pm — 50'inside (@50inside) February 14, 2020

Bien d’autres sujets vous attendent bien sûr dans « 50’Inside ». Alors rendez-vous sans faute ce soir dès 17h50 sur TF1.

