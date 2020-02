« Envoyé Spécial » du 20 février 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéos)

5 ( 8 )



« Envoyé Spécial » du 20 février 2020. Ce soir votre magazine « Envoyé Spécial » est de retour sur France 2 à partir de 21h05 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV pour un nouveau numéro inédit présenté par Elise Lucet.



Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du 20 février 2020 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ Médecines parallèles : bons plans ou charlatans ?

Une enquête d’Elisa Jadot pour CAPA Presse

Vous voulez devenir naturopathe, énergeticien, sonopathe, praticien en reiki, auriculothérapeute ? Rien de plus simple ! Même sans expérience ni études, vous pouvez suivre des stages, de quelques heures parfois, et décrocher un diplôme avant d’accueillir vos premiers clients !



Il existerait en France près de 400 médecines alternatives référencées, dont certaines particulièrement contestées.

Pour Envoyé Spécial, Elisa Jadot a suivi plusieurs de ces formations et pénétré ce milieu des médecines dites alternatives dont certaines confinent parfois au charlatanisme.

Car contrairement aux médecins qui sont contrôlés par des organismes officiels, il n’existe aucun encadrement pour la majorité de ces pratiques. Ni inspection, ni régulation de la part de l’Etat. Que proposent réellement ces médecines alternatives ?

Quelques images de votre émission de ce soir…

Médecines alternatives : n'importe qui peut-il s'improviser praticien ?#EnvoyeSpecial l’a fait. 🔮 Médecines parallèles : bons plans ou charlatans ?

📺 Jeudi 21h05 sur #France2 pic.twitter.com/TUKbgK0qhC — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) February 17, 2020

✔️ Ma vie à l’euro près

Un reportage de Nathalie Gros avec CAPA Presse / Rediffusion

Pour Celine, intérimaire et son mari salarié, le quotidien est un défi permanent: celui de réussir à boucler les fins de mois. Comment payer le loyer alors que le compte en banque est déjà à découvert à peine le mois entamé ? Comment avoir de quoi payer l’essence pour se rendre au travail ou acheter les couches et le lait indispensables à leur petite fille ? Ils sont passés maîtres dans l’art de jongler avec toutes ces priorités, non sans quelques sueurs froides quand le salaire est versé avec quelques jours de retard.

Josiane, elle, est retraitée et pourtant… elle continue de travailler ! Malgré sa fatigue, elle fait chaque semaine le ménage dans une brasserie de sa commune et quand elle est chez elle, elle épluche les prospectus des supermarchés pour traquer la moindre promo, le moindre centime à économiser. Elle est épuisée de devoir sans cesse calculer ce qu’il reste dans son porte-monnaie.

Envoyé spécial a passé un mois à compter avec ces familles qui vivent à l’euro près, ces Français qui, malgré leur salaire, finissent toujours dans le rouge.

✔️ Kompromat : Sexe, chantage et vidéo

Une enquête de Tristan Waleckx, Guillaume Beaufils et Mikael Bozo / Rediffusion

De nombreuses questions subsistent encore sur les dessous de l’affaire Benjamin Griveaux : comment ses vidéos intimes se sont-elles retrouvées diffusées sur les réseaux sociaux ? S’agit-il d’un piratage, de la vengeance d’une maîtresse éconduite, d’un coup bas politique ?

Cette divulgation de documents à caractère sexuel est une pratique courante dans d’autres pays, en particulier en Russie. Une méthode qui porte un nom : le Kompromat. Inventée par le KGB, remise au goût du jour par Vladimir Poutine, elle est en passe de devenir un vrai business en Russie.

Dans cet univers, il y a les victimes de ces humiliations publiques, comme Natalia Pelevina, femme politique d’opposition, dont les ébats avec l’ancien Premier ministre Mikhaïl Kasianov ont été diffusés en prime time à la télévision russe.

Il y a aussi les appâts comme Moomoo, la Mata-Hari des années Poutine, un sex-symbol qui, à elle seule, a charmé et piégé en caméra cachée plus d’une dizaine de dissidents en 2010.

Aujourd’hui, n’importe qui peut se retrouver pris au piège comme Yoann Barbereau, un Français expatrié en Sibérie.

Ses photos personnelles ont été détournées pour l’accuser de pédophilie. Après une cavale de plusieurs mois avec les services secrets russes à ses trousses, il a réussi à s’enfuir du pays pour regagner la France.

