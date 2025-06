Envoyé Spécial du 19 juin : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 19 juin 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 19 juin 2025 : les reportages

Menu anti-crise : la formule magique ?

Entrée-plat-dessert pour 10 euros, un défi que relèvent de plus en plus de restaurateurs. En réponse à l’inflation (+13 % en deux ans) et à la baisse de fréquentation, le « menu anti-crise » devient une stratégie de survie. En 2023, 7 000 restaurants ont fermé. À Nancy, Jérôme a lancé sa formule en mars, après avoir dû licencier 40 % de son personnel. Résultat : une nouvelle clientèle afflue. Pour maintenir ses prix, il a négocié avec ses fournisseurs au centime près. À Breuillaufa (Haute-Vienne), Carine propose un menu à 10,50 €, servi à domicile sur réservation. Entre dates courtes, promos et cuisine inventive, elle résiste à la crise. En parallèle, des applis comme Phenix, qui redistribuent les invendus à moitié prix après le service, attirent toujours plus de restaurateurs en quête de rentabilité.

Tribunaux de commerce : la dernière chance des patrons en détresse

En 2024, les faillites ont bondi de 17 % et pourraient dépasser 65 000 en 2025. Chaque semaine, dans les tribunaux de commerce, se joue le destin de PME asphyxiées par les dettes. Envoyé spécial a filmé les audiences du tribunal économique du Mans. Le documentaire suit entrepreneurs et juges – eux-mêmes chefs d’entreprise – qui tentent parfois, grâce à des procédures de sauvegarde, d’éviter la liquidation.



Passion musculation : même à la campagne !

À Ailly-sur-Noye, 2 700 habitants, une salle de sport a bouleversé la vie locale. En 15 mois, le pari risqué de Cyril Bouthors s’est transformé en succès. Parmi les adhérents : Sylvie, 49 ans, ex-obèse, qui a retrouvé confiance ; Maurice, 77 ans, fidèle à la muscu plutôt qu’au club du 3e âge ; et même le prêtre du village, devenu adepte de la fonte. La musculation séduit désormais aussi les campagnes.

Interview exclusive de Tibo Inshape

Elise Lucet rencontre Tibo Inshape dans sa salle privée. Une interview musclée où il sera question de sport… mais aussi de politique.