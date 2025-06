Envoyé Spécial du 26 juin : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)

Publicité





Envoyé Spécial du 26 juin 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 26 juin 2025 : les reportages

Des aires pleines de vie !

Que ce soit à midi ou à minuit, elles jalonnent la route des vacances et accueillent chaque jour des milliers d’automobilistes. Les aires d’autoroute sont des lieux de passage intense, mais que savons-nous vraiment de ceux qui y travaillent ? Discrets mais indispensables, ils veillent au bon fonctionnement des lieux et au bien-être des voyageurs. Une communauté à part, installée en bordure du long ruban asphalté.

Pendant plusieurs jours, Envoyé Spécial a posé ses caméras sur l’aire d’Arzens, sur l’A61, au sud de la France, près de Carcassonne, sur la route de l’Espagne et des pèlerinages à Lourdes. Derrière les pompes à essence, les parkings et les enseignes de restauration rapide, c’est tout un petit monde qui vit au rythme de l’autoroute, entre entraide, routines bien rodées et aléas du quotidien.



Publicité





Françoise est responsable adjointe de la restauration, Philippe, doyen de l’équipe avec 38 ans de service, est une mémoire vivante de l’aire, tandis que Nathalie et Audrey prennent le relais la nuit, quand tout semble figé autour d’elles. On y croise aussi des routiers tadjiks, bloqués loin de chez eux en raison d’une interdiction ponctuelle de circuler.

Ce reportage vous emmène dans les coulisses de ces lieux souvent ignorés, révélant les métiers de l’ombre qui assurent, jour et nuit, l’accueil des voyageurs. Une immersion humaine au cœur de ces « villages éphémères » du bord de route, miroirs des dynamiques et des fractures de notre société.

OnlyFans, Mym : le porno en un clic

Elles sont peu connues du grand public, et pourtant, les plateformes Mym et OnlyFans ont bouleversé l’industrie du contenu en ligne. En quelques années, elles sont devenues de véritables géants du web. Leur principe ? Permettre à des particuliers de vendre des photos et vidéos, le plus souvent à caractère érotique ou pornographique, via un abonnement mensuel. La plupart des créateurs sont de jeunes femmes, qui ont fait du « home porn » – du contenu adulte tourné chez soi – une activité lucrative. Certaines complètent leurs revenus, d’autres en font leur métier… parfois jusqu’à faire fortune.

Le phénomène est mondial. Des millions d’abonnés consomment ce contenu chaque année, générant des centaines de millions d’euros. Mais derrière cette apparente liberté financière se cache une réalité plus sombre : des mineurs, attirés par l’argent facile, s’inscrivent et se monnayent en ligne. Et autour d’eux gravitent des « agents » ou « managers », censés les accompagner… mais qui, dans certains cas, prennent le contrôle total de leur contenu, de leur image et de leurs revenus. Un proxénétisme à l’ère numérique ?

Des sorties d’école en France aux coulisses de studios à Miami, Envoyé Spécial a enquêté dans cet univers opaque, donnant la parole à celles qui vivent de ce nouveau business – et à ceux qui en tirent profit.