Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : pourquoi un sanglier comme nouvel indice ?

Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : point et explications sur les indices. Aujourd’hui, et comme chaque midi, les « Douze coups de midi » ont résonné dès 12 heures sur TF1 pour la 80ème participation d’Éric le breton. Et oui déjà…

Comme nous le faisons depuis toutes ces années, rapide coup d’oeil sur ce qui s’est passé aujourd’hui dans l’émission.

Éric n’a que très peu brillé en ce samedi 8 février 2020 avec une « toute » petite victoire de 1.000 euros dont seulement 500 pour sa cagnotte. On ne va toutefois pas le plaindre puisque cette dernière atteint désormais la modique somme de 430.905 euros dont 276.000 de cash.



Du côté de l’étoile mystérieuse, le nouvel indice n’a pas pu vous échapper. Et cet indice est… UN SANGLIER.

Pourquoi un sanglier ? Et bien c’est probablement en rapport avec un film dans lequel il a tourné. Et dans quel film on voit souvent des sangliers ?…

En attendant, il a proposé aujourd’hui le nom de Laetitia Casta.

Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : autres indices et explications

Et comme vous allez le voir, tous les indices ou presque ont un rapport avec un film dans lequel il a joué :

– La ville de Marseille : en rapport avec l’un de ses films dont l’action se déroule en partie dans la cité phocéenne

– Une navette spatiale : en rapport avec l’un de ses rôles

– Un véhicule de police : parce qu’il a souvent tourné dans des films policiers

– le téléphérique de Grenoble : en rapport avec sa ville de naissance

– bientôt un téléviseur : parce qu’il a aussi été animateur télé.

Nous vous rappelons que nous recherchons un comédien français dont le fils officie en tant qu’animateur à la télévision.

Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : noms déjà proposés

Fernandel, Franck Gastambide, Marie-Claude Pietragalla, Patrick Fiori , Éric Cantona, Benoît Magimel, Sting, Frédéric Diefenthal, Kad Merad, Malik Bentalha, Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Jean Reno, Didier Deschamps, Gérard Depardieu, Calogero, Samy Naceri, Zinedine Zidane, Christian Clavier, Laetitia Casta.

Une audience toujours au top

Et l’émission se porte toujours aussi bien. 3.5 millions de fidèles en moyenne hier avec un pic à 4.5 millions de téléspectateurs et surtout une part de marche de 39% sur l’ensemble du public.

Les « 12 coups de midi » reviennent demain, dimanche 9 février 2020, dès 12 heures sur TF1 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

