« Capital » du 9 février 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

« Capital » du 9 février 2020. Ce soir nouveau numéro inédit de votre magazine économique préféré « Capital ». Le thème de la semaine : « Loisirs en famille : ils vous promettent l’aventure à deux pas de chez vous ».



Pour ne pas rater une miette de l’émission, rendez-vous sans faute sur M6 dès 21h05 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play.

« Capital » du 9 février 2020 : sommaire et reportages

Rulantica : le plus grand parc aquatique d’Europe

17 toboggans géants, des lagons extérieurs, une rivière sauvage, la plus grande piscine à vagues d’Europe, le tout abrité dans un gigantesque espace indoor, en forme de coquillage. C’est le projet pharaonique qui vient de sortir de terre en Allemagne, à quelques kilomètres de la frontière française. Plus grand parc aquatique d’Europe adossé à Europa Park, c’est un pari d’envergure pour les propriétaires, la famille Mack, qui a injecté 150 millions d’euros dans ce projet gigantesque inspiré par la mythologie nordique des vikings. Derrière cet investissement gigantesque se cache bien une stratégie économique : augmenter la durée du séjour et le nombre de nuitées des visiteurs à Europa Park. Ils pourront passer une première journée dans le parc d’attractions et une seconde journée dans le Parc Aquatique. De quoi booster la fréquentation des 5 hôtels et des 150 restaurants construits par la famille Mack. Du recrutement des 500 futurs employés jusqu’au lancement en grande pompe de Rulantica, les équipes de Capital ont suivi la construction et les premiers jours d’ouverture de ce nouveau parc hors norme. Comment le plus grand parc aquatique d’Europe va-t-il être exploité et rentabilisé ? Quelles sont les méthodes afin de faire dépenser les familles ? Décryptage d’un défi hors-norme.

Évasion en famille : jusqu’où ira la folie escape game ?

Esprit d’équipe, amusement en famille, décors spectaculaires, l’escape game est devenu l’un des loisirs préférés des Français. Un jeu né au Japon en 2007. Les joueurs doivent résoudre des énigmes en interagissant avec ce qui les entourent. Décors, cadenas, portes secrètes, tout repose sur un savant mélange d’observation, de manipulation, de fouille et de logique. Depuis l’ouverture de la première salle en décembre 2013, leur nombre a été multiplié par 11 avec aujourd’hui, près de 2 000 salles dans toute la France. Attirés par le côté fun, certains entrepreneurs se lancent dans la création de salles pour 30 000 euros. Ce phénomène en pleine explosion touche également des monuments célèbres qui se transforment en terrains de jeux le temps d’une partie. Quelles sont leurs recettes pour enfermer les clients pendant une heure moyennant vingt euros ? Comment font-ils pour renouveler leur attraction ?



Salle d’escalade : un business en pleine ascension !

Plus d’un million de Français ont fait de l’escalade en salle au moins une fois l’an dernier. Des plus jeunes aux plus âgés, tout le monde s’y met. Cette discipline est même représentée pour la première fois aux Jeux Olympiques à Tokyo cette année. Avec des tarifs en moyenne de quinze euros pour un temps illimité d’escalade, c’est une activité accessible pour toutes les familles. Résultat, les salles poussent comme des champignons. On en compte déjà une centaine en France contre une vingtaine seulement en 2004. Sur ce marché, parmi les nombreux acteurs, deux se livrent un âpre combat pour trouver les meilleurs emplacements : le pionnier et leader, Block’out, et Arkose, le challenger. Tous deux se retrouvent souvent en concurrence dans les mêmes villes. Promotions, événements, innovations… tout est bon pour mettre la main sur un maximum de clients et gagner des parts de marché plus vite que l’adversaire.

Les équipes de Capital sont parties à la découverte des loisirs les plus tendances du moment. "Loisirs en famille : ils vous promettent l’aventure à deux pas de chez vous" C'est dimanche à 21h05 sur M6. pic.twitter.com/9HlyZpA8nt — Capital (@CapitalM6) February 6, 2020

« Capital » c’est ce soir dès 21h05 sur M6.

