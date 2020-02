« N’oubliez pas les paroles » du 8 février : pas d’émission aujourd’hui, Séverine signe sa 10ème victoire !

ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » du 8 février 2020. Les samedis se suivent et se ressemblent pour votre jeu musical préféré. Pour la deuxième semaine consécutive, pas d’émission en ce samedi soir pour cause de match de rugby. France 2 diffuse en effet en lieu et place de votre jeu le match du tournoi des VI Nations opposant l’Ecosse à l’Angleterre.



Si vous n’étiez pas au rendez-vous hier soir, sachez que Séverine a encore gagné. Deux nouvelles victoires en ce dernier jour de la semaine, soit un total de 10 depuis lundi et l’élimination de Margaux. Et qui dit 10 victoires, dit aussi séjour bien-être en thalassothérapie !

Du côté des gains, Séverine s’est contentée de 2.000 euros de plus, à raison de 1.000 euros par émission.



Récapitulatif

Nombre de victoires : 10

Gains du jour : 2.000 euros

Gains total : 54.000 euros

« N’oubliez pas les paroles » du 8 février : accès aux replay

Si vous préférez les images, rattrapez-vous grâce aux replay accessibles durant 6 jours encore sur France.TV

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 18h40 en suivant ce lien

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 19h20 en suivant ce lien

« N’oubliez pas les paroles » : toujours leader des audiences

La dynamique se poursuit pour l’émission. Hier soir elle était de nouveau en tête des audiences sur la case de l’access prime-time avec jusqu’à 3.6 millions de fidèles au rendez-vous.

#Audiences 📈🖥 @France2tv Hier leader 🔝sur leur tranche horaire de diffusion pour les 2 numéros #NOPLP @Nagui

▶️ 1er : avec 17.2% et près de 2,5 M de tvsp

▶️ 2ème: avec 19.5% et près de de 3,6 M de tvsp @NOPLPoff 🎤 pic.twitter.com/xiQpQ9lyAN — France2ServicePresse (@France2_Presse) February 8, 2020

« N’oubliez pas les paroles » revient ce lundi 10 février 2020 dès 18h40 sur France 2 et France.TV

