« Interstellar » : 5 choses à savoir sur le film proposé par France 2 ce soir (VIDEO)

ANNONCES





« Interstellar », le film de Christopher Nolan avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Casey Affleck et Matt Damon, est mode rediffusion ce soir sur France 2. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV.



ANNONCES





Interstellar est une vertigineuse odyssée métaphysique doublée d’un bouleversant mélo cosmique. Sur les traces de Kubrick et de Tarkovski, voire de Terrence Malick, Nolan dessine les contours d’une émouvante réflexion sur la nature humaine, de même qu’une odyssée infiniment nostalgique et mélancolique à la recherche du temps et de l’amour perdus. Une fascinante épopée de près de trois heures. Grandiose.

« Interstellar » : histoire, synopsis

L’histoire : Dans un futur proche, la vie sur Terre touche à sa fin. La pollution a tout détruit sur son passage. Il ne pleut plus, les animaux ont presque tous disparu, et les ressources alimentaires viennent à manquer. L’humanité, résignée, est à l’agonie. Cooper, un ancien pilote d’essai de la NASA reconverti dans l’agriculture, vit avec ses enfants à la campagne où il cultive la seule denrée qui résiste encore – le maïs –, en attendant la fin. Mais une faille a été découverte dans l’Espace-Temps, et Cooper doit prendre les commandes d’un vaisseau spatial pour la mission la plus importante de l’histoire de l’humanité : franchir les limites de notre galaxie au travers d’un trou de ver pour savoir si l’homme peut vivre sur une autre planète aux confins de l’univers…

5 choses à savoir sur le film

🚀 Sorti en salles fin 2014, « Interstellar » a décroché le titre du plus long film de Christopher Nolan avec une durée 169 minutes.



ANNONCES





🚀 En 2015, le long-métrage a remporté un autre titre : celui du film le plus piraté de l’année

🚀 C’est Steven Spielberg qui devait initialement réaliser le film. Un agenda overbooké l’en aura empêché !

🚀 C’est le compositeur allemand Hans Zimmer qui a signé la bande-originale du film. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, il n’a pas eu accès au scénario. C’est donc à l’aveugle qu’il en a composé la musique.

🚀 Le film est inspiré des travaux du physicien américain Kip Thorne. Ce dernier a d’ailleurs été consulté lors de l’écriture du scénario.

Bande-annonce vidéo

On termine bien sûr avec les images. Découvrez maintenant la bande-annonce officielle du film

4.47 / 5 ( 15 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES