Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 28 février 2020

ANNONCES





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 28 février 2020 – C’est la fin du week-end et mais le début des vacances pour certains alors que votre série « Un si grand soleil » sera de retour dès demain. Mais en attendant lundi soir, vous avez peut être hâte d’en savoir plus sur ce qui vous attend à la fin du mois. Voici donc les derniers résumés spoilers pour la semaine du lundi 24 au 28 février 2020.

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



ANNONCES





Dans trois semaines, ce sera l’heure de l’inauguration de l’escape game des parents d’Antonin. Et on peut dire que ça ne va pas du tout se passer comme prévu…

Et Antoine, le petit-ami d’Emmy, va débarquer à Montpellier ! De quoi bouleverser Emmy, qui ne sait plus du tout où elle en est entre Eliott et Antoine…



ANNONCES





Au lycée, alors que ce sera la rentrée après les vacances de février, un vibrant hommage va être rendu à Karel.

Lundi 24 février 2020, épisode 391 : Tout ne se passe pas comme prévu au cours de la soirée d’inauguration de l’Escape Game. Parallèlement, Virgile reçoit un appel qui bouleverse totalement ses plans…

Mardi 25 février 2020, épisode 392 : Alors que tout le monde est sous le choc à Montpellier, l’enquête de la police identifie un premier suspect. Antoine, de son côté, s’apprête à passer un anniversaire mouvementé.

Mercredi 26 février 2020, épisode 393 : Alors qu’Eliott met en place un plan très efficace pour parvenir à ses fins, une cérémonie bouleversante est organisée au lycée. Quant à Ludo, il doit faire face à des révélations perturbantes.

Jeudi 27 février 2020, épisode 394 : Tandis que les émotions d’Eliott contrastent avec son entourage, Sofia prend les choses en main pour ne pas laisser sombrer ses proches. De son côté, Emmy ne sait plus où elle en est…

Vendredi 28 février 2020, épisode 395 : Tandis qu’Hugues semble confiant pour son avenir, Johanna commence à avoir d’affreux soupçons. De son côté, Elisabeth supporte mal qu’on se mêle de ses affaires.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 10 au 14 février 2020 en cliquant ICI

du 17 au 21 février 2020 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

4.7 / 5 ( 23 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES