« Koh-Lanta : L’île des héros » portrait : découvrez Inès, 25 ans (vidéo)

« Koh-Lanta : L’île des héros » portait. Plus que quelques jours d’attente pour découvrir la nouvelle saison de « Koh-Lanta ». Début des hostilités ce vendredi 21 février 2020 dès 21h05 sur TF1 et comme en toujours en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de MYTF1.



Pour en savoir plus sur cette nouvelle saison qui ne sera pas une saison comme les autres, nous invitons à suivre ce LIEN.

« Koh-Lanta : L’île des héros » portrait (s)

Comme vous le savez maintenant d’anciens héros de « Koh-Lanta » seront de retour pour l’occasion. Mais ils ne seront pas seuls. À leurs côtés de nouveaux aventuriers prêts à en découdre. Dans les prochains jours, nous vous proposerons d’en découvrir quelques-uns.



Aujourd’hui découvrez Inès, 25 ans. Originaire de Toulouse, elle est aujourd’hui infirmière à Paris. Une jeune femme déterminée qui n’aime pas recevoir d’ordre et dit avoir un mental d’acier. Et selon elle c’est justement son point fort. Elle compte bien utiliser sa rage comme une force.

Vous préférez les images ? Découvrez son portrait en vidéo…

Découvrez le portrait d’Inès, 25 ans, infirmière ! 🙋‍♀️

"J'ai une rage en moi, qu'il faut que je lache là-bas !" 👇

« Koh-Lanta : L’île des héros », ça commence ce vendredi 21 février 2020 sur TF1. Serez-vous de la partie ?

