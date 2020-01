« Koh-Lanta : L’île des héros » débarque le 21 février 2020 sur TF1

« Koh-Lanta : L’île des héros » c’est pour très vite sur TF1. On vous l’annonce depuis plusieurs semaines déjà et c’est désormais officiel. La nouvelle saison de « Koh-Lanta » baptisée « L’île des héros » débarquera chaque vendredi soir à compter du vendredi 21 février 2020 sur TF1 et en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Au début du mois de janvier, une première photo officielle était diffusée sur les réseaux sociaux et permettait de confirmer les rumeurs. C’est bientôt une saison all-stars qui s’annonce puisqu’on pouvait reconnaître dessus d’anciens aventuriers comme Moussa, Teheiura, Sara, Jessica ou bien encore Claude.

Les autres rumeurs semblaient aller vers une édition durant laquelle s’opposeraient de nouveaux candidats, d’anciennes stars du programme et quelques sportifs.



Mais qu’en est-il vraiment ? Avions-nous à faire à des infos ou à des intox ? Maintenant, on sait…

« Koh-Lanta » nouvelle saison :

La présentation officielle de « L’île des héros » va tomber dans les prochaines minutes… Revenez un peu plus tard pour plus d’infos.

Vidéo

Premier teaser vidéo…

Comment remplir un dimanche de bonheur et d’excitation ? Avec les 30 premières secondes de #KohLanta pic.twitter.com/4b6CcRs7tI — Wissem (@Wissem_Rassas) January 19, 2020

Avez-vous hâte ? Nous oui ! Alors rendez-vous dès le vendredi 21 février pour « Koh-Lanta : L’île des héros »

