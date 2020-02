Le concert des Enfoirés 2020 : c’est pour le 6 mars sur TF1

ANNONCES





Le concert des Enfoirés 2020 bientôt sur TF1. Vous l’attendiez ? La date est enfin tombée. C’est le vendredi 6 mars 2020 dès 21h05 sur TF1 que sera diffusé le concert des Enfoirés 2020 ! Rendez-vous également en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



ANNONCES





« 2020 Le Pari(s) des Enfoirés » sera diffusé sur TF1 mais aussi en simultané sur France Bleu.

Comme chaque année le double cd et le dvd du spectacle seront en vente dès le lendemain. Chaque vente permettra aux Restos du Cœur de distribuer 17 repas. Ils comptent sur vous !



ANNONCES





Concert des Enfoirés 2020 : à propos

En janvier 2020, les Enfoirés ont enflammé l’AccorHotels Arena de Paris lors de sept concerts exceptionnels. Fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, quarante-six artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Cette année, le spectacle est placé sous le signe de Paris, la Ville Lumière surnommée aussi » La Ville de l’Amour « . Les Enfoirés nous invitent à nous perdre dans les rues de Paris pour mieux nous emporter… De beaux moments d’émotion sont également au rendez-vous avec des hommages rendus par les artistes à Dalida et Johnny Hallyday.

De l’émotion encore avec le retour de Véronique Sanson, Enfoirés de la toute première tournée en 1989, après 20 ans d’absence, et celui aussi de Muriel Robin .

Le spectacle s’ouvre au son de Le temps des cathédrales, un morceau signé Luc Plamandon et Richard Cocciante issu de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, et Quand la musique est bonne signé Jean-Jacques Goldman. Les 21 tableaux, dont 10 sketchs, se succèdent en mêlant poésie, émotion, grains de folie et nostalgie. Entre Mourir sur scène, Vivre pour le meilleur, Visiteur et voyageur, Tout oublier, Déjeuner en paix, Your song ou Juste une illusion, les artistes nous entraînent dans Paris entre Notre-Dame, le Musée Grévin, le Musée du Louvre et La Joconde à travers des jeux de scène et de lumières époustouflants.

Les » petits nouveaux » de la promotion 2020 à faire leur entrée parmi la troupe sont Vitaa, Helena Noguerra, Maëlle, Inès Reg, Alice Pol, Black M et Boulevard des Airs.

Mais aussi des invités exceptionnels : la présence du joueur international français de basket-ball Tony Parker et de la capitaine de l’équipe de France féminine de football Amandine Henry.

Quarante-six artistes issus de tous les milieux interprètent le single des Enfoirés 2020, A côté de toi, écrit par Boulevard des Airs et Tibz, déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal et sont présents sur scène : Ary Abittan, Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Malik Bentalha, Black M, Boulevard des Airs, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Sébastien Chabal, Julien Clerc, Thomas Dutronc, Patrick Fiori, Liane Foly, Elodie Fontan, Marie-Agnès Gillot, Kendji Girac, Amandine Henry, Jenifer, Michael Jones, Claire Keim, Philippe Lacheau, Michèle Laroque, Nolwenn Leroy, Christophe Maé, Maëlle, Mimie Mathy, Jean-Baptiste Maunier, Helena Noguerra, MC Solaar, Kad Merad, Isabelle Nanty, Pierre Palmade, Tony Parker, Alice Pol, Inès Reg, Muriel Robin, Véronique Sanson, Slimane, Soprano, Christophe Willem, Vitaa, Michaël Youn et Zazie.

Et sinon…

Et sinon n’oubliez pas que vous pouvez aider les Restaurants du Cœur en faisant un don sur http://www.restosducoeur.org/

ou par courrier à l’adresse suivante : Les Restaurants du Cœur 75515 Paris Cedex 15.

Le coffret des 30 ans

Le saviez-vous ? Le coffret « Les 30 ans des Enfoirés 1989-2019 » est lui aussi sorti. Ce coffret c’est 30 ans d’histoire(s) et de partage à travers 30 chansons que vous n’oublierez jamais, la tournée d’Enfoirés 1989 avec laquelle tout a commencé (en version audio et pour la 1ére fois en DVD vidéo), 9 singles emblématiques en versions karaoké et le T-Shirt anniversaire 1989-2019 (porté par les artistes lors du final de l’édition de cette année).

4.56 / 5 ( 18 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES