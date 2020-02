Un si grand soleil en avance : Manon culpabilise (résumé + vidéo épisode n°382 du 11 février 2020)

ANNONCES





Ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil », Manon culpabilise et sent responsable de la mort de Karel… Elle parle avec le père de Romane et Karel, qui essaie de la rassurer…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 382

Le père de Romane et Karel est arrivé à Montpellier. Il confie à Manon que la dernière fois qu’il a eu Karel au téléphone, il était très heureux de l’avoir rencontré. Romane en profite pour dire à Manon qu’elle ne doit pas croire que c’est à cause d’elle s’il s’est suicidé… Le père de Karel lui confirme que ce n’est pas sa faute, elle n’y est pour rien. Mais Manon avoue qu’elle se sent terriblement coupable…

Et tandis qu’Emmy reçoit une proposition inattendue et que Becker passe pour un sauveur, Enric se retrouve sur la sellette. Quant à Eliott, il ne se décourage pas.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 11 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

