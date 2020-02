Le retour de « Cassandre » dès le 29 février 2020 sur France 3

ANNONCES





Le retour de « Cassandre » est programmé pour le 29 février 2020 sur France 3. 4,8 millions : c’est le nombre de téléspectateurs qui ont suivi les quatre derniers épisodes de « Cassandre ». Dès le 29 février, départ pour Annecy, ses montagnes, ses paysages et notre équipe d’enquêteurs avec, à leur tête, la capitaine Cassandre, l’une des héroïnes préférées des téléspectateurs.



ANNONCES





Le retour de « Cassandre » dans l’épisode « Une vie meilleure »

Premier épisode de la nouvelle saison « Une vie meilleure ». Réalisation Bruno Garcia — Scénario de Killian Arthur et Nicolas Jones-Gorlin

L’histoire : Tandis qu’elle est en pleine plaidoirie, Evelyne Roche est interrompue par un forcené bardé d’une ceinture d’explosifs qui prend le palais de justice en otage ! L’homme réclame justice pour sa fille Marina. Une course contre la montre s’engage pour Cassandre et son équipe qui ont douze heures pour faire la lumière sur la mort d’Irina, sans quoi l’homme se fera sauter. Entre un Roche prêt à tout pour sauver sa mère et un homme prêt à tout pour sa fille, Cassandre est sur le pied de guerre…



ANNONCES





4.85 / 5 ( 26 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES