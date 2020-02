« Les 12 coups de midi » du 26 février : une 100ème victoire pour Éric ? L’étoile mystérieuse avare en indices…

4.3 ( 12 )



« Les 12 coups de midi » du 26 février 2020. Éric a encore gagné aujourd’hui dans « Les Douze coups de midi » de TF1. Mais aujourd’hui on ne peut pas dire qu’il ait vraiment brillé. A peine 100 euros à partager, soit 50 euros de plus pour son énorme cagnotte qui s’élève à ce jour à 543.213 euros de gains et de cadeaux.



Du côté de l’étoile mystérieuse c’est toujours le calme plat. Aucun nouvel indice n’est apparu en ce mercredi midi. La seule chose que l’on voit c’est de la neige avec une remontée mécanique. Bref nous retiendrons qu’il s’agit d’une piste de ski mais qui est pour le moment un peu difficile à situer.

Face à ce trop peu d’indices, notre maître de midi patine… Aujourd’hui il a proposé le nom de l’acteur américain Sylvester Stallone. Sans succès.



« Les 12 coups de midi » du 26 février : récap de noms déjà proposés

L’occasion d’un petit récap des noms déjà proposés après l’émission de ce mercredi 26 février. Ont déjà été cités : Michel Blanc, Michel Jonasz et Sylvester Stallone.

Le saviez-vous ?

Il y a tout juste 3 mois, enfin à un jour près, Éric décrochait sa toute première étoile mystérieuse. Son prochain objectif, et on peut vous dire qu’il sera atteint, sera de décrocher une 100ème victoire. L’occasion de se souvenir de quelques beaux moments qu’il nous a fait passer.

Si vous voulez voir plus d'images, accès aux replay de toutes les émissions durant 7 jours via le site et/ou l'application MYTF1.

Le carton d’audience ne se dément pas

Et comme souvent on termine avec le carton d’audience du jeu de Jean-Luc Reichmann. Un succès qui se dément pas puisque vous étiez encore hier midi 3.7 millions à regarder la suite de l’incroyable aventure d’Éric

📊[AUDIENCES] #Les12CoupsDeMidi à haut niveau ! Toujours largement leader avec : 🌟 3.7M de tlsp

🌟 38% auprès des 4+

🌟 21% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/6vvoBIQP2u — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) February 26, 2020

Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de votre jeu préféré…

