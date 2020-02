Un si grand soleil en avance : Johanna fait un aveu à Ludo (résumé + vidéo épisode n°393 du 26 février 2020)

5 ( 2 )



L’heure est aux révélations surprenantes pour Ludo ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». Déjà pas ménagé avec l’incendie de l’escape game et la perte du bébé, Johanna lui fait un aveu dont il se serait bien passé et qui le bouleverse…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 393

Johanna et Ludo ne vont pas bien. Ludo confie à Johanna qu’il n’a pas fermé l’oeil depuis l’incendie et qu’il n’arrive pas à réaliser qu’il n’y a plus de bébé… C’est là que Johanna lui annonce sans ménagement qu’elle n’était pas certaine que le bébé soit de lui ! Sous le choc, Ludo hallucine qu’elle ne lui dise que maintenant. Johanna espérait que ça puisse le consoler mais Ludo ne le voit pas du tout comme ça…

Et alors qu’Eliott met en place un plan très efficace pour parvenir à ses fins, une cérémonie bouleversante est organisée au lycée.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 26 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

