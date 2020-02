EXCLU Plus belle la vie en avance : Baptiste enlevé, Millard inculpé, Mila vole (infos PBLV )

ANNONCES





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 28 février Si vous êtes accro au feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie » et que vous avez hâte de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.

Dans trois semaines, Baptiste va disparaitre. Et pour cause, il a été enlevé par Millard !

Kevin et Léo, très inquiets pour Baptiste, vont prévenir Patrick et l’alerter sur Millard. Mais il ne va pas les croire et refuser de leur donner les moyens nécessaires pour le retrouver ! Kevin et Léo doivent donc se débrouiller seuls. Ils finissent par le retrouver alors que Baptiste est allongé dans un cercueil recouvert en partie de terre…



Baptiste est hospitalisé d’urgence alors que Millard est inculpé pour tous les meurtres des ados disparus. Patrick s’excuse auprès de Léo tandis qu’à l’hôpital, Gabriel fait une erreur de diagnostic sur son fils. C’est Victoire qui se rend compte de l’erreur de Gabriel et sauve la vie de Baptiste.

Les collègues de Gabriel alertent Jeanne : il est entrain de faire un burn-out ! Et pendant ce temps là, Mila est en stage à l’hôpital. Pour rembourser les dettes de sa mère qui est menacée, elle ne va pas hésiter à voler de l’argent à plusieurs patients…

De son côté, Sabrina est aidée par Nathan et Estelle pour comprendre ce qui est vraiment arrivé à Jerry. Et elle tombe de haut en découvrant que Maxime la manipule depuis le début et qu’il n’est pas celui qu’il prétend être…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 3 février sur France 3

Léa programme l’avortement d’Emilie. Cette dernière ne l’a toujours pas dit à Kevin. Le jeune homme qui craint justement qu’Emilie ne décide d’interrompre sa grossesse, demande à Baptiste d’organiser un diner avec Mathis pour la convaincre de garder le bébé. Patrick interroge Léo sur la main courante que Millard a fait contre lui, à la suite de son intervention à Scotto. De son côté, Roland essaie d’éloigner Millard de son bar voyant qu’il aborde Baptiste. Léo jure qu’il empêchera Millard de nuire…

Clément veut attendre la majorité d’Antoine pour qu’il fasse sa transition. Delphine ne veut pas le contrarier. Dimitri dissuade Antoine de rompre avec sa famille pour atteindre son rêve. Théo promet à son frère d’essayer de convaincre leur mère. Il parvient à montrer à Delphine la souffrance d’Antoine…

Malgré le refus de Blanche, Didot s’accroche à « la nouvelle femme de sa vie ». Eric, malicieux, encourage ses tentatives. Blanche est furieuse…

