« N’oubliez pas les paroles » (vidéo) : 10 victoires pour Mickaël et 34.000 euros de gains

« N’oubliez pas les paroles » (vidéo). Mickaël a célébré hier soir dans NOPLP sa 10ème victoire synonyme pour lui d’un beau séjour en Thalasso. Du côté des gains, ça se passe doucement mais sûrement puisqu’il atteint désormais la somme de 34.000 euros de gains. Pas si mal, non ?



Carton plein dans la première émission de ce lundi soir avec un gain de 20.000 euros, soit la somme maximale qu’il est possible de remporter dans le jeu de Nagui.

Ça s’est compliqué dans le second numéro avec 0 euro de plus. On peut pas gagner à tous les coups non plus.

« N’oubliez pas les paroles » (vidéo)

On vous propose maintenant de découvrir la victoire à 20.000 euros de notre sympathique maestro…



#NOPLP Mickaël remporte 20 000 euros avec cette 9 ème victoire (fev 2020) pic.twitter.com/CHI3GHpYnH — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) February 25, 2020

Plus d’images et de replay

Pour plus d’images, pour un accès aux replay de l’émission, rendez-vous directement sur France.TV où chaque replay vous attend pour une période de 7 jours.

Audience toujours au top

L’audience du jeu continue de bien se porter. Hier soir les deux numéros se sont imposés en tête des audiences sur leur case horaire avec jusqu’à 3.7 millions de téléspectateurs et 18.6% de part de marché pour le second.

#Audiences @France2tv

Hier les 2 numéros @NOPLPoff @Nagui leader : ▶️ le 1er numéro sur sa tranche horaire de diffusion avec plus de 2,5M de tvsp et 16,7 % de PdA ▶️ le 2e numéro sur sa tranche horaire de diffusion avec près de 3,7 M de tvsp et 18,6 % de PdA pic.twitter.com/oz4oW7SVUX — France2ServicePresse (@France2_Presse) February 25, 2020

Retrouvez « N’oubliez pas les paroles » ce soir dès 18h40 sur France 2.

