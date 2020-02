Un si grand soleil en avance : Johanna apprend une terrible nouvelle (résumé + vidéo épisode n°392 du 25 février 2020)

5 ( 4 )



ANNONCES





Alors que tout allait pour le mieux quelques jours plus tôt et qu’ils se réjouissaient d’attendre une petite fille, c’est une terrible nouvelle qui attend Johanna et Ludo ce soir dans votre série « Un si grand soleil ». En effet, Johanna a perdu le bébé à cause des fumées inhalées lors de l’incendie de l’escape game…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 392

Johanna se réveille à l’hôpital, Ludo l’informe qu’elle a été intoxiquée par les fumées de l’incendie et que c’est les pompiers qui l’ont réanimée. Il lui annonce également que Léa et Blanche sont mortes dans les flammes… et qu’elle a perdu le bébé qu’elle portait. Johanna hurle et pleure, elle est inconsolable…

Et alors que tout le monde est sous le choc à Montpellier, l’enquête de la police identifie un premier suspect. Antoine, de son côté, s’apprête à passer un anniversaire mouvementé.



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 25 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

LIENS SPONSORISES