Capital du 13 juillet 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 13 juillet 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd'hui il a pour thème : « Montagne, campagne ou Espagne : le grand match des vacances pas chères ! ».





A découvrir dès 21h10 sur M6







Capital du 13 juillet 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Vue imprenable, piscine de rêve, loisirs à gogo : pour des millions de Français, c’est la promesse de vacances inoubliables. Mais cette année, si le vrai luxe, c’était de partir sans se ruiner ? Car chaque été, la même question se pose : comment profiter sans exploser son budget ? Avec des locations en bord de mer dépassant 2 000 euros la semaine, des restaurants à 25 euros l’assiette et des activités payantes à la chaîne, les vacances sur le littoral deviennent vite hors de portée pour beaucoup. Bonne nouvelle : des alternatives bluffantes existent, et elles n’ont jamais été aussi nombreuses ! Capital vous emmène là où les prix chutent… mais pas le plaisir ni les animations !

La montagne sort le grand jeu : appartements spacieux à prix cassés, piscines, spas, activités gratuites ou ultra-discount, clubs enfants inclus… Les stations d’altitude misent sur l’été pour attirer de nouveaux vacanciers. Et ça marche : certains logements coûtent jusqu’à six fois moins cher qu’en hiver, avec une offre de loisirs à la hauteur des plus belles destinations balnéaires. Des formules innovantes comme le « Pass » illimité ou « 1 semaine achetée, 1 offerte » séduisent de plus en plus de familles.



Envie de mer ? Direction l’Espagne : campings 4 étoiles avec piscines, toboggans et animations y sont jusqu’à deux fois moins chers qu’en France. Restaurants abordables, carburant et courses à prix doux, activités incluses… Le tout sous le soleil méditerranéen, les pieds dans l’eau : le bon plan pour les familles nombreuses.

Quant à la campagne, elle réinvente les vacances au vert : « tiny houses » au cœur des fermes, gîtes tout équipés à prix mini, villas avec piscine à moins de 700 euros la semaine. Calme, espace et authenticité sont au rendez-vous, sans la foule ni le stress. Et pour occuper petits et grands : trottinettes tout-terrain, visites de fermes, baignades en plans d’eau naturels…

Où partir pour vraiment en avoir pour son argent ? Immersion dans ces destinations qui montent. Capital vous livre toutes les clés pour réduire le prix de vos prochaines vacances, sans sacrifier confort ni plaisir. À la fin de ce reportage, le plus difficile sera de choisir où poser vos valises !