« Recherche appartement ou maison » du 5 février 2020 : au programme ce soir… (vidéo)

« Recherche appartement ou maison » du 5 février 2020. Nouveau numéro inédit du magazine immobilier de Stéphane Plaza « Recherche appartement ou maison ». Et c’est ce soir que ça se passe à partir de 21h05 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6play.



Ce soir encore l’animateur et ses équipes vont venir en aide à trois nouvelles familles qui sont à la recherche d’un nouveau toit pour accueillir leurs foyers : Clémence; Jean-René et Françoise; et enfin Céline et Ophélie.

« Recherche appartement ou maison » du 5 février 2020 : sommaire

🏚️ Clémence, 30 ans, exerce l’activité de bloggeuse lifestyle ; c’est-à-dire qu’elle partage principalement ses bons plans mode, beauté, mais aussi son quotidien, et celui de ses 2 petits chiens, avec les personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Originaire de Picardie, elle est partie vivre plusieurs années à Bordeaux avant de rejoindre Paris où elle souhaite à présent s’installer plus durablement. Mais seule, elle ne parvient pas à trouver le bel appartement qu’elle espère tant. Elle est donc retournée vivre chez sa maman en Picardie, et même si elles sont très fusionnelles, Clémence sait que c’est une situation temporaire et que sa vie est à Paris.

Stéphane Plaza va lui venir en aide pour la guider dans ses recherches, et lui faire une sélection de choix. Mais va-t-il trouver la perle rare à cette trentenaire exigeante ?



🏚️ Jean-René et Françoise, 62 ans tous les deux, sont d’heureux retraités. Ils partagent leur vie entre Amiens, où ils ont leur résidence principale, et la région de Saint-Malo, où ils louent un petit meublé. Ils souhaitent aujourd’hui s’installer définitivement en Bretagne, au bord de la mer et plus près de leurs deux filles : l’une vit en effet en Bretagne Sud, et l’autre en Normandie. Rester près de Saint-Malo, ou Dinard, serait leur idéal. Mais cette région est très prisée, et les biens sont rares et chers. Ils n’ont pour l’instant pas trouvé leur bonheur, une petite maison qui pourrait réunir toute la famille, proche des commerces et de la mer.

C’est Agnès Bardoux, dans l’immobilier depuis 23 ans, installée en Bretagne depuis 16 ans et à la tête de deux agences dans la région de Saint-Malo, qui va nous faire profiter de son expertise et tout mettre en œuvre pour dénicher des maisons dans ce contexte difficile. Dynamique et volontaire, elle va mettre sa ténacité au service du couple ; mais comment va-t-elle relever ce défi ?

🏚️ Céline, 47 ans, commerciale et brasseuse de bière, a deux enfants. Elle vit avec sa sœur, Ophélie, professeure de fitness, et le compagnon de celle-ci, Julien, professeur de fitness également. Tout ce petit monde loue une maison dans les environs de Strasbourg. Mais celle-ci vient d’être mise en vente, ils doivent donc partir prochainement. Ils ont donc décidé d’investir tous ensemble dans l’achat d’une maison en cohabitation, dans ce que l’on appelle une maison « bi famille », c’est-à-dire une maison qui se partage,et qui permet de vivre à plusieurs tout en gardant son autonomie.

C’est Mathieu Beyer, notre expert alsacien et Strasbourgeois pure souche, à la tête de son agence immobilière depuis 15 ans, qui aura la lourde tâche de chercher ces maisons assez rares. Va-t-il trouver la maison parfaite pour satisfaire tous les membres de cette famille ?

Vidéo

En attendant ce soir, découvrez quelques images de votre émission du jour.

« Côté réseaux sociaux, c’est elle la reine. Côté réseau immobilier, c’est lui le boss » 💪🏼

Nouvelle mission pour Stéphane Plaza et son équipe ✨#RAOM, mercredi à 21:05 pic.twitter.com/XN2IsgazUi — M6 (@M6) February 3, 2020

