« Un mauvais garçon » avec Richard Anconina, ce soir sur France 2 (casting, résumé, vidéo)

« Un mauvais garçon » est le titre du téléfilm inédit proposé ce soir sur France 2 dans le cadre d’une soirée continue ayant pour thème « EST-ON COUPABLE À JAMAIS? ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 et comme toujours en streaming vidéo et replay sur France.TV



« Un mauvais garçon » : résumé

Benoît Delage semble mener une vie sans histoire. Professeur de faculté apprécié de tous, heureux en famille, c’est un homme bien sous tous rapports.

Mais son existence est bouleversée lorsque son fils commet des actes de délinquance. Son propre passé est alors brutalement révélé : dans sa jeunesse, il a fait une longue peine de prison pour avoir tué un policier.



Malgré son parcours exemplaire de réinsertion, le voici confronté à la rumeur, impitoyable et destructrice.

Ce film interroge, en particulier à l’heure d’Internet et des réseaux sociaux : l’auteur d’un crime qui a purgé sa peine a-t-il le droit de recommencer sa vie ?

Casting

Avec dans les rôles principaux

Richard Anconina (Benoît Delage), Isabelle Renauld (Cecile Delage), Andréa Ferreol (Catherine Fontanelle), Judith Magre (Gisèle Delage), Jean-Claude Dauphin (Yves Fontanelle), Rachid Hafassa (Idriss Doumane), Alexandre Desrousseaux (Théo Delage) …

« Un mauvais garçon » : vidéo

Mieux qu’une bande-annonce, découvrez maintenant l’interview que Richard Anconina a accordé il y a quelques jours à peine à Sud Radio au sujet de ce téléfilm

Et juste après…

A 22.30 Le débat : « Est-on coupable à jamais? »

Suite à la diffusion de ce téléfilm, France 2 propose une nouvelle Soirée continue animée par Julian Bugier.

A-t-on tous le droit à une deuxième chance ? Après une condamnation, après une peine de prison, a-t-on vraiment fini de purger sa peine et de payer sa dette ou demeure-t-on à jamais coupable ? Comment affronter le jugement des proches et de la société ? Peut-on tout recommencer à zéro et retrouver une vie normale, sans être rattrapé par son passé judiciaire ?

Julian Bugier abordera toutes ces questions avec ses invités, juges, avocats et citoyens qui viendront témoigner de leur vie après la prison.

Ses invités :

> Richard Anconina, acteur de la fiction » Un mauvais garçon »

> Christian Laplanche, ex-braqueur devenu prof de droit et avocat

> David Desclos, ex-braqueur qui joue son seul en scène

> Eric Dupond-Moretti, avocat

> Clotilde Gilbert, qui a fondé l’association Wake up café (accompagne des personnes détenues vers une réinsertion durable sans récidive en travaillant auprès d’entreprises et de la société pour faire changer le regard sur les anciens détenus)

> Mathieu Delahousse, journaliste justice L’Obs

