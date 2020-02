5 ( 5 )



Sommaire de « Sept à huit » ce soir, dimanche 16 février 2020. Ce soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». Découvrez-en maintenant le sommaire et les reportages….



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 16 février 2020

Dans « 7 à 8 Life », voyage en Arctique au pays de l’Ours Blanc. 3000 spécimens vivent encore au Spitzberg norvégien. Oui mais leur existence est aujourd’hui menacée par le réchauffement climatique.

Et dans « 7 à 8 », ils ont changé de vie en grattant un ticket. Des grands gagnants aux coulisses ultra-sécurisées où sont imprimés les jeux au Canada, plongez dans l’univers fou des rois du grattage.



« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 16 février 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

