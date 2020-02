Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 2 février 2020 (+ vidéo)

ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 2 février 2020. Ce soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». Découvrez-en maintenant le sommaire et les reportages….



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 2 février 2020

Dans « 7 à 8 Life », des habitants excédés par les toxicomanes qui ont envahi leur quartier en plein Paris.

Et dans « 7 à 8 », déguisements, spectacles, produits dérivés, leur vie est dévouée à une Reine. Plongez dans le monde surprenant des fans de la Reine des Neiges.



Et l’apocalypse en Australie toujours ravagée par les flammes. Comment survivre à cette catastrophe, quelles conséquences sur la faune ? Reportage d’un pays en cendres au coeur du dérèglement climatique.

Toujours un gros succès d’audience

Les années passent mais le succès est toujours là. La semaine dernière votre magazine « Sept à huit » a offert à TF1 un très large leadership avec jusqu’à 3.7 millions de téléspectateurs en moyenne et jusqu’à 4.5 millions en pointe.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 2 février 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

